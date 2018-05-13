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13 Mayıs 2018 16:49

Su perileri Türkiye Şampiyonası’na katılacak

‘Su perileri’ olarak adlandırılan Zonguldak DSİ Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Zonguldak İl Şampiyonluğunun ardından Grup Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Su perileri Türkiye Şampiyonası’na katılacak

13 Mayıs 2018 16:49


13 Mayıs 2018 tarihinde Site Spor Salonu’nda Grup Finalinde karşılaştığı Kastamonu DSİ’yi 3-1 yenen Zonguldak DSİ Küçük Kızlar Voleybol Takımı 5-12 Haziran tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası’na katılacak.


Karşılaşmada ilk iki seti 25-19 ve 25-14 kazanan Zonguldak DSİ, üçüncü seti Kastamonu DSİ’ye 25-19 kaybetti. Zonguldak DSİ, 4’üncü seti 25-18, karşılaşmayı 3-1 kazanarak grup şampiyonu oldu. Bu sonuçla Zonguldak DSİ Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.




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