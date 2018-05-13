Su perileri Türkiye Şampiyonası’na katılacak

13 Mayıs 2018 tarihinde Site Spor Salonu’nda Grup Finalinde karşılaştığı Kastamonu DSİ’yi 3-1 yenen Zonguldak DSİ Küçük Kızlar Voleybol Takımı 5-12 Haziran tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası’na katılacak.

Karşılaşmada ilk iki seti 25-19 ve 25-14 kazanan Zonguldak DSİ, üçüncü seti Kastamonu DSİ’ye 25-19 kaybetti. Zonguldak DSİ, 4’üncü seti 25-18, karşılaşmayı 3-1 kazanarak grup şampiyonu oldu. Bu sonuçla Zonguldak DSİ Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.