Çaycuma ilçesine 14 kilometre uzakta bulunan Gökçetabaklar köyünde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylüler kaynak sorunu nedeniyle yıl içinde dönem dönem susuz kalıyor. Su sıkıntısı yaşayan köylüler, mağduriyetlerini su tankerleriyle getirdikleri suyu evlerinin altına yerleştirdikleri depoları doldurarak karşılamaya çalışıyor. Bayramlarda şehirlerden köylerine gelen vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadıklarını, köylerine temiz gelip, kirli bir halde geri döndüklerini belirttiler. Köylüler Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle de yetkililerden su sıkıntısını çözmeleri için yardımcı olmalarını istediler.

“İstanbul’dan temiz geliyor, kirli gidiyoruz”

Uzun zamandır su sıkıntısı yaşadıklarını belirten köylülerden Yılmaz Bıçak, “Biz eziyet çekiyoruz. İstanbul’dan temiz geliyoruz, kirli halde İstanbul’a dönüyoruz. Kirimizi İstanbul’a saklıyoruz. Cumhuriyet kurulalı hiç suyumuz olmadı. Birkaç sene Çaycuma’dan bir su geldi. O da zaten haftada bir kere çalıştı 15 gün çalışmadı. Niye, hortum patlıyormuş. Yapıyorlar başka bir yerden patlıyormuş. Son 4-5 seneden beri su tankerleriyle uğraşıyoruz biz. Benim tankerim, traktörüm yok, para ile getirtiyorum” dedi.

“Suyun bayrama yetişmesi lazım”

Gökçetabaklar eski muhtarı Secaattin İrik de şebeke suyunun yaz aylarında yetersiz olduğunu aktararak, “Birinci aya kadar susuz kalıyor köylü. Tankerlerle su çekip evin altlarına depolara su koyuyorlar. O da bulunduğu zaman konuluyor. Su arıyoruz, uzaklardan getiriyorsun. Sıkıntı oluyor ama su olmadığı için mecbur bu sıkıntılara katlanıyoruz. Şebeke suları yetersiz, yaz geldiği için bitiyor. Yetkililerden tabi en yakın zamanda, Kurban Bayramı geldi su yok. Suyun bayrama yetişmesi lazım. Bütün evlerin altlarında depo var. Onlar da bitince su aramaya kalkışıyoruz. Aşağı yukarı bu şebekeyi 1988 yılından beri yaptık. O zamandan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz” diye konuştu.

Kendisinin diyaliz hastası olduğunu ifade eden Meryem Bıçak ise su taşımakta zorlandığını ve su tankeri bulabilirseler doldurttuklarını söyledi.