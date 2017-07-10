Lig’de oynayacak olan Zonguldak Kömürspor, bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Beyaz Grup’ta mücadele edecek. Kura çekimini değerlendiren Başkan Süleyman Caner, "Kura çekimleri kentimize hayırlı olsun" dedi.

Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor’da Başkan Süleyman Caner, kura çekimi sonrası değerlendirmede bulundu. Caner, yaptığı açıklamada kuranın kente ve takıma hayırlı olmasını diledi. Geçen sezon olduğu gibi Beyaz Grup’ta mücadele edeceklerini belirten Süleyman Caner, “Yeni gruplarda geçen yıl olmayan takımlarda var. Hayırlısı olur inşallah. Önemli olan kimin olduğu değil, bizim neler yapabileceğimiz, gücümüzün ne olacağı. İyi takım kurarak iyi mücadele etmemiz lazım. Bizim kent olarak birlik içinde takımı yukarılara doğru çıkartmamız” şeklinde konuştu.

“Futbolculara astronomik rakamlar teklif ediyorlar”

Yeni sezon öncesi transfer çalımları hakkında açıklamalarda bulunan Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, transferde emin adımlarla gittiklerini söyledi. Transfer piyasasının çok yüksek olduğunu belirten Caner, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Piyasa çok yüksek. Özellikle belediye takımları imkanlarının çok iyi olması nedeniyle bir futbolcuya 400 - 500 bin TL gibi astronomik rakamlar teklif ediyorlar. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. O yüzden temkinli hareket etmemiz lazım. Kulüp fazla açılırsa, fazla borçlanırsa bu ilerde aleyhimize olur. O yüzden temkinli hareket ediyoruz. Zonguldak Kömürspor’a, kentimize en iyi şekilde hizmet edecek futbolcuları bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Zonguldak Kömürspor’un Beyaz Grup’ta yer alan rakipleri şöyle:

"Silivrispor, Fatih Karagümrükspor, Kırklarelispor, Pendikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Altay, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Buğsaşspor, Hacettepespor, Konya Anadolu Selçuklu, Niğde Belediyespor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor."

Kırmızı Grup’ta ise şu takımlar yer alıyor:

"Sarıyer, Eyüpspor, Kocaeli Birlik, Sancaktepe Belediyespor, Tuzlaspor, İnegölspor, Bucaspor, Bodrum Belediyespor, Menemen Belediyespor, Kastamonuspor, Etimesgut, Afyonspor, Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor, Tokatspor, Amedspor, Hatayspor, Keçiörengücüspor."