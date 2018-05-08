Lig’de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’da Başkan Süleyman Caner, kısıtlı imkanlara rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ligi 38 puanla 12. sırada tamamlayan Zonguldak Kömürspor’un Kulüp Başkanı Süleyman Caner, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmkansızlar içinde ligi 12. sırada tamamladıklarını ifade eden Başkan Caner, "Daha fazla trilyonlar harcayanlara rağmen, küme düşmelerine rağmen biz elimdeki olmayan imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştık. Çok daha iyisi olabilirdi belki ama yine maddi imkansızlıklar nedeniyle 12. sırada tamamladık. Önce mevcut futbolcuların alacaklarını halledeceğiz. Herkes hakkını alacak bir şekilde. Onlar halledilmeden seneye bir planlama yapılamaz. Onlar hallettikten sonra bakacağız. Zaten transfer komitesi başkanı genel kaptanımız gerekli çalışmalarını yapıyor. Teknik ekip çalışıyor. Oyuncu izleme ekibimiz çalışıyor. Onun doğrultusunda bakacağız. Hem oyuncu hem teknik heyet olarak kimle çalışırız kimle karar veririz onların değerlendirilmesini yapacağız" dedi.

"Gönlünde olduğu sürece Cahit hocamıza kapımız her zaman açık"

Yeni Orduspor’da Teknik Direktör olarak sözleşmesi bitiren Cahit Terzi’nin önümüzdeki sezon Kömürspor için adının geçtiğini sorulması üzerine Caner, "Cahit Terzi bizim hocamızdı. Zonguldakspor’un bir parçası dolayısıyla adı geçiyor diye bir şey de kabul etmiyorum. Hoca istediği zaman Zonguldakspor’da çalışabilir. Gönlünde olduğu sürece her zaman kapımız açık. Biz hocayla 3. Lige çıktık. 7 sene üzerine onun için hocanın Zonguldakspor’da büyük hakkı var. Şu an o da Orduspor ile sözleşmesini bitirdi. Dinleniyor ve ne zaman isterse böyle bir düşüncesi olursa, bizle paylaşırsa, biz de gereğini yaparız" dedi.