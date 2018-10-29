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Suriyeli aileden örnek davranış

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Suriyeli genç otobüs durağında bulduğu ve içerisinde kredi kartları gibi değerli eşyaların bulunduğu cüzdanı polise teslim etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Suriyeli genç otobüs durağında bulduğu ve içerisinde kredi kartları gibi değerli eşyaların bulunduğu cüzdanı polise teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mahmut Hammadi birlikte yaşadığı Mehammet El Hammadi ile Kepez Mahallesi'nde otobüs beklediği sırada durakta yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. İçerisinde kredi kartı gibi değerli eşyaların bulunduğu cüzdanı ne yapacağını bilemeyen Mahmut Mücahit durumu İHH Kdz. Ereğli temsilcisi Mustafa Köseoğlu'na haber verdi. Hammadi, İHH Kdz. Ereğli temsilcisi Köseoğlu ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'na giderek burada görevli polis memurlarına teslim etti.


Kepez Mahallesi sakinleri uzun süredir tanıdıkları Suriyeli ailenin çok iyi insanlar olduğunu belirterek, yaptıkları ile de örnek bir davranış sergilediklerini söyledi.


İHH Kdz. Ereğli temsilcisi Mustafa Köseoğlu'na örnek davranışlarından dolayı Suriyeli aileye teşekkür etti.

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