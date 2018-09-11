İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru' projesi imzalandı

Gökçebey Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Birimi tarafından hazırlanan ‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru’ projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylandı.

Gökçebey Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Birimi tarafından hazırlanan ‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru' projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylandı.


Gökçebey Köylere Hizmet Götürme Birliği adına hazırlanan ‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru' proje sözleşmesi BAKKA'nın binasında yapılan törenle imzalandı. Proje imza törenine BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar'ı temsilen Hakkı Yavuz Toplu, Gökçebey Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu ve Proje Koordinatörü Kadir Çelik, BAKKA uzmanları Öznur Çapraz ve Metin Yörük katıldı.


İlçenin turizm potansiyelinin geliştirilerek bölge ekonomisine katkı sağlanarak ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanan projenin maliyeti 334 bin 850 TL olarak belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.