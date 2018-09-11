‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru' projesi imzalandı

Gökçebey Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Birimi tarafından hazırlanan ‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru' projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından onaylandı.

Gökçebey Köylere Hizmet Götürme Birliği adına hazırlanan ‘Suzek Kanyonu Macera Parkuru' proje sözleşmesi BAKKA'nın binasında yapılan törenle imzalandı. Proje imza törenine BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar'ı temsilen Hakkı Yavuz Toplu, Gökçebey Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu ve Proje Koordinatörü Kadir Çelik, BAKKA uzmanları Öznur Çapraz ve Metin Yörük katıldı.

İlçenin turizm potansiyelinin geliştirilerek bölge ekonomisine katkı sağlanarak ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanan projenin maliyeti 334 bin 850 TL olarak belirlendi.