Tadilat kavgası: 1 yaralı

Olay, Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdemir Caddesi üzerindeki bir iş hanındaki iş yerinde tadilat çalışması sırasında B.B. (42) ile E.M. (58) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken olaya H.M. (35), E.Y. (55), H.T. (46) ve H.B’de (62) karıştı. Kavga sırasında B.B.’nin, kafasına keserle vurduğu E.M. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan E.M. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi birbirlerinden şikayetçi olurken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.