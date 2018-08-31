Takımı için eşinin bileziklerini sattı

Genç Zonguldak tribün lideri Zeki Beybeyoğlu, sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak, Zonguldak’ın önde gelenlerine ateş püskürdü. Beybeyoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Zonguldak’ın önde gelenleri, buradan para kazanıp 125 bin TL parayı bulamayıp takımı lisans parasını yatırmamıza engel olanlar Allah belanızı verecek! Başkanımız şu an kapı kapı para arıyor, yoksa bu takım maça çıkamayacak. Reklam için yazmıyorum, eşimin iki tane bileziği var düğünden kalma, onu satmaya bile razıyım. Yazıklar olsun, bizi bu hallere düşürenlere inat yaşa ZONGULDAKSPOR..”