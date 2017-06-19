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19 Haziran 2017 19:13

Takla atan otomobil 40 metre sürüklendi

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak takla attı.

Takla atan otomobil 40 metre sürüklendi

19 Haziran 2017 19:13


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Pidos mevkiinde meydana geldi. Kadir A., idaresindeki 67 TS 091 plakalı araç sürücüsü zeminin kaygan olması ve şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen araç yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir A. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırıldı.




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