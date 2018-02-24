Taksici cinayet sanığı hakim karşısında

Ermiş ifadesinde "Benden karımı istedi. İnsan namusu için yaşar verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

Gökçebey’in Hacımusa köyünde 20 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çiftçi Veli Ermiş, taksi sürücüsü Sezai Kıyılıoğlu’nu ormanlık alanda başından vurarak öldürdü. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin tabanca ile başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Taksi şoförü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Sezai Kıyılıoğlu’nun öldürülmesi ile ilgili olarak kaçmaya çalışan Veli Ermiş isimli şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cumhuriyet savcılığında soruşturması tamamlamasının ardından Veli Ermiş hakkında ’canavarca hisle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Veli Ermiş, mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi: "Bir iki gün önce kendisiyle yüz yüze görüştüğümde sıkıntılı işler yaptığını ve şifreli konuşmamı istedi. Bu nedenle ben olay akşamı onu telefonla arayarak, ’Bir arkadaşım yolda kalmış gidip onu alalım’ dedim. Akşam arabasına bindim. Yolcusunu indirdikten sonra aynı yoldan devam ettik. Yolda bana ailevi konulardan bahsetti. Ben de kendisine böyle şeyler olabileceğini söyleyerek teselli ettim. Ancak bana, ’Sana çok para kazandıracağım, ayrıca sahte para da vereceğim, borcunu da sileceğim’ dedi. Ancak benden karımı istedi. Üç kuruşluk borcum için böyle bir teklifte bulununca insan namusu için yaşar. Bu nedenle çok kızdım ve kendisiyle arabanın içinde boğuşmaya başladık. Daha sonra kendisini tüfekle vurdum. Ancak hırsımı alamadım ve kendisini arabadan dışarı çıkardım. Sonra gidip benzin alıp kendisini yaktım. Verilecek her türlü cezaya razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz."

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.