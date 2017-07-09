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09 Temmuz 2017 18:22

Tamir için çıktığı çatıdan düşen muhtar hastanede öldü

Zonguldak’ta köy muhtarı tamir için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı.

Tamir için çıktığı çatıdan düşen muhtar hastanede öldü

09 Temmuz 2017 18:22

Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyü muhtarı 56 yaşındaki Mehmet Ali Ayyıldız, tamir için komşusuna ait üç katlı binanın çatısına çıktı. Muhtar bir anda dengesini kaybederek çatından düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayyıldız’ın kalçasının ve omurgasının kırıldığı öğrenildi.


Yoğun bakım ünitesine kaldırılan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Ayyıldız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, muhtar Ayyıldız’ın ölümüyle ilgili, "Muhtar arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Üzüntülüyüz" diye konuştu.


Ayyıldız, öğle namazını müteakip Karapınar köyündeki camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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