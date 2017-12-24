Tansu Yıldırım, hayranları için imzaladı

Yazar Tansu Yıldırım, Oğuz Atay’a doğum günü hediyesi olarak yazılan ve şizofren bir yazarın hikayesini konu alan “Öküz Çarpması” isimli kitabını, 67 Burda AVM’de hayranları için imzaladı. İmza Günü’nde 67 Burda AVM ziyaretçilerinin büyük ilgisini gören Yıldırım, “Öküz Çarpması adında yazdığım bir yazarın hikayesini anlattım. Bu kitabı da edebiyat dünyasında örnek aldığım Oğuz Atay’a doğum günü hediyesi olarak yazdım. Amacım dünyayı güzelleştirmek. İnşallah bu doğrultuda ufacık da olsa bir adım atabildiysem benim için ne mutlu. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Esas 67 Burda AVM yönetimi çok yardımcı oldu. Her ihtiyacımızda destek oldular. AVM yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.