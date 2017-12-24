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24 Aralık 2017 18:07

Tansu Yıldırım, hayranları için imzaladı

Zonguldaklı yazar Tansu Yıldırım, 67 Burda AVM’de kitabını hayranları için imzaladı.

Tansu Yıldırım, hayranları için imzaladı

24 Aralık 2017 18:07


Yazar Tansu Yıldırım, Oğuz Atay’a doğum günü hediyesi olarak yazılan ve şizofren bir yazarın hikayesini konu alan “Öküz Çarpması” isimli kitabını, 67 Burda AVM’de hayranları için imzaladı. İmza Günü’nde 67 Burda AVM ziyaretçilerinin büyük ilgisini gören Yıldırım, “Öküz Çarpması adında yazdığım bir yazarın hikayesini anlattım. Bu kitabı da edebiyat dünyasında örnek aldığım Oğuz Atay’a doğum günü hediyesi olarak yazdım. Amacım dünyayı güzelleştirmek. İnşallah bu doğrultuda ufacık da olsa bir adım atabildiysem benim için ne mutlu. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Esas 67 Burda AVM yönetimi çok yardımcı oldu. Her ihtiyacımızda destek oldular. AVM yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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