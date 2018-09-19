Taraftar derneklerinden Başkan Uysal'a ziyaret

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren taraftar derneklerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları “Renklerin kardeşliği” başkanları, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Fenerbahçe Dernek Başkanı Serdar Özbek, alatasaray Dernek Başkanı Timur Şen, Beşiktaş Taraftarları Dernek Başkanı Tarkan Atik ve Trabzonspor Dernek Başkanı Sadık Mercan'ın oluşturduğu “Renklerin Kardeşliği” Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, derneklerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Uysal konuşmasında, “İlçemizde ‘Renklerin kardeşliğini' en güzel şekilde sergileyen taraftar derneklerimizin başkanları; Fenerbahçe Dernek Başkanı Serdar Özbek, Galatasaray Dernek Başkanı Timur Şen, Beşiktaş Taraftarları Dernek Başkanı Tarkan Atik ve Trabzonspor Dernek Başkanı Sadık Mercan'a, 2018-2019 ligi için, ayrıca Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağımız Antalyaspor maçı öncesi destekleri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada taraftar derneklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kendilerinin 28-29 Eylül'de Amfi tiyatroda gerçekleştirecekleri ilik bulma ve kan bağışı kampanyasında şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.