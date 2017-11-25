Taraftara sinirlendi, forması ile tribüne çıktı

Yaşanan tartışma ve arbede araya giren diğer taraftarlar ve polis tarafından kısa sürede bitti.

Olay Beyçayırı Stadı’nda meydana geldi. Zonguldak 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Zonguldak Ereğlispor ve Neyren Gökçelerspor arasında oynanan karşılaşmada, Neyren Gökçelerspor’dan 10 numaralı sırt forması ile Ersan Kaya rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Saha içinde yaşanan tartışma sırasında tribünden küfür ettiği iddiası ile sahadan çıkan Ersan Kaya, tribünde taraftar ile arbedeye girdi. Arbedeyi gören diğer taraftarlar ve polisler araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Tribüne gelen oyuncunun arkadaşları da taraftarlar ve polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan futbolcu ve taraftar karakola götürüldü. Karakolda sakinleştirilen tarafların birbirlerinden özür dileyerek barıştıkları öğrenildi.