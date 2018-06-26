Tarih öğretmeni, Kaymakam Eskioğlu’na kendi yazdığı kitabı hediye etti

Ereğli Demir Çelik Fabrikaların üzerine tarihi ile ilgili çalışmalar yapan "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın kuruluşu ve Ereğli Havzası (1960-1980) "adlı kitabın yazarı Tarih Öğretmeni Burhan Akbaş, Kaymakam Saim Eskioğlu’ya kendi ve yazdığı kitap hakkında bilgiler verdi. Tarih öğretmeni olarak Alaplı’da görev yapan ve halen Alaplı tarihi ile ilgili çalışmalarına devam eden Akbaş, Alaplı Kaymakamı ziyaret ederek yeni kitabını hediye etti.

Alaplı’da Tarih Öğretmeni ve Araştırmacı Burhan Akbaş, daha önce yayınladığı “Alaplı Tarihi” isimli kitabının ardından, “Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın kuruluşu ve Ereğli Havzası (1960-1980) ismini verdiği kitabını çıkarttı. Akbaş, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi alanında hazırlamış olduğu tezini çok daha geniş bir araştırma sonrasında kitaplaştırdı. Daha önce Alaplı Tarihi isimli kitabı yayınlayan Araştırmacı Tarih Öğretmeni Burhan Akbaş, Ereğli ve yöremizin tarihi üzerinde yaptığı çalışmaları Alaplı ve Ereğli’de halkın bilgisine sunmaya devam ediyor. Akbaş, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın kuruluşu ve Ereğli Havzası (1960-1980) ismiyle hazırladığı kitapta Ereğli ve Alaplı’nın yakın tarihine ışık tutması bekleniyor.

Erdemir’in kuruluş günlüğü olarak anılabilecek kitapta Ereğli ve çevresinin geçirdiği değişim ve dönüşüm her yönüyle ele alınırken, çok büyük emek ve titizlikle hazırlanan bu çalışmasını anlatan Akbaş, "Tarihi araştırmalar kolay değildir. Gerçeklere ulaşmak zaman alır. Emek ister. Biz Ereğli ve Alaplı’lı sevdalıları olarak böyle bir çalışma yapmamızdan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’na ziyaretinde kitabın hazırlık süreci ile ilgili desteklerinden dolayı teşekkür eden, Akbaş, Kaymakam Eskioğlu’nun verdiği desteğin kendisini cesaretlendirdiğini ifade ederek kitabın tamamlanmasına olumlu katkı yaptığını belirtti.