Tarihe geçen o pilot, motosiklet kazasında öldü

Hayatını kaybeden pilotun, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 saat kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçtiği ortaya çıktı.

Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Halil Girgin idaresindeki 34 UP 1874 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden ve pilot olduğu öğrenilen sürücünün, 2 arkadaşı ile birlikteyi Ereğli ilçesine gezmek için yola çıktıkları ifade edildi.

Pilot Serdar Halil Girgin'in, 2013 yılında Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından olduğu, THY tarihininde en uzun kesintisiz uçuş yaptığı ortaya çıktı. Girgin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlığı döneminde Rusya'dan Arjantin'e 16 saat kesintisiz uçuşla getiren pilot olarak tarihe geçtiği öğrenildi. Uçuşun, THY tarihinde bugüne kadar iniş yapılmadan gerçekleştirilen en uzun uçuş olduğu öğrenildi.