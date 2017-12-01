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01 Aralık 2017 11:35

Tarım aracı otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tarım aracı otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

01 Aralık 2017 11:35


Kaza, Kepez Mahallesi Dağevleri mevkiinde yaşandı. Sabah saatlerinde müşterilerine süt getiren Orhan Duru bir anlık dalgınlıkla ‘pat pat’ aracı ile Nurgül Büyükyılmaz idaresindeki 06 FA 1614 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan pat pat sürücüsü Orhan Duru’nun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Aldıkları ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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