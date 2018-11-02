Tarım ve Orman Bakanlığı "Genç Çiftçi Projesi" ile damızlık düve dağıttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı "Genç Çiftçi Projesi" ile genç çiftçilere damızlık düve dağıttı.

Çaycuma'da "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 36 çiftçiye 180 damızlık hayvan dağıtımı yapıldı. Katılanlar arasında; Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Gıda Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dernek başkanları katıldı.

Gıda Tarım ve Orman Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı "Bu yıl tarım da altın yılı yaşıyoruz" dedi. Çataklı, “Geçen yıl bize 1 milyon 800 bin lira tarımda kullanmak üzere özel idare bütçe ayırmıştı. Bu bütçe ile yem bitkisi projesi, manda projesi, süs bitkisi projesi, damızlık düve projesi, fındık ve ceviz fidanı dağıtımı projelerini gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz 3 yıl boyunca hayvanları satmayacaklar ve hastalık olursa bize haber verecekler” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu konuşmasında; “Tarım ve hayvancılık ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için çok çok önemli. Bu konuda hep beraber özverili bir şekilde davranmak gerekiyor. Artık gelişmenin üretmekte olduğunu Çaycuma anlamıştır. Çiftçilerimiz daha da gelişerek, büyük çapta yaparak kendilerini ekonomik anlamda büyük katma değer sağlayacaklardır. Hükumetimiz, devletimiz çiftçimize büyük destek veriyor. Her işin zorluğu vardır. Ama her zorluğun arkasında bir refah ve büyüme vardır. Bizler devletimizin bize verdiği desteği en iyi şekilde kullanalım. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Kaymakam Serkan Keçeli Çaycuma'nın çalışkan insanları diye seslenerek; "Gıda insanoğlunun en temel ürünlerden bir tanesidir. Her şeyden vazgeçebiliriz ama yemeden yaşayamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Biz geçmişten beri zaten tarım toplumuyduk. Tarımda üreten, çalışan bir insan ve millet yapısına sahibiz ama yaptığımız işi daha profesyonel yapmamız gerektiğini yıllar gerektikçe öğrendik. Mutlaka üretim yapmaya, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben şunu söylemek istiyorum ki Kaymakam olarak bu ilçeye katkım ne kadar değerli ise çiftçilerimizin katkısı da en az bizim kadardır. Onlar ürettikçe, çalıştıkça hem ekonomiye, hem olumlu havaya katkıda bulunuyorlar ve dışa karşı daha güçlü olmamızı sağlıyorlar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan gocunmayın. Takım elbise ile dolaşmayı herkes ister ama tulumu giyip de tarımla da uğrasmalıyız. Para kazanınca emin olun takım elbise giyerek en iyi arabalara binebiliriz. İnsanlarımız bunu yapmaktan gocunmaması lazım. Bu yüzden 'Genç Çifti Projesi' çok önemli. Genç nesil unutmaya başlamıştı. Ama bu proje sayesinde üretmeye, çiftçilik yapmaya başlayacaklar. Devletimiz geri iadesini istemiyor. Bol bol üretmenizi istiyor. Allah hastalıksız kazançlı havyancılık nasip etsin" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Uygulaması 2016 yılında başlatılmıştı. Kırsal alanda yaşayan 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretim projeleri 30.000 TL hibe yoluyla desteklenmekte olup Çaycuma'ya 2016 yılında 6.450.000 TL, 2017 yılında 6.600.000 TL, 2018 yılında 6.900.000 TL olmak üzere toplam 665 genç çiftçiye 19.950.000 TL hibe desteği ödemesi yapılmıştı.

Proje kapsamında son 3 yıl içerisinde Çaycuma'da 2.150 büyükbaş, 5.450 küçükbaş hayvanın girişi olmuş, arıcılık konusunda 4.280 kovanın temini, 17 sera ve 8 mantar tesisinin kurulumu gerçekleşmişti.