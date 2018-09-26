Tartıştığı adamı öldüren sanık hakim karşısında

Zonguldak'ta geçen yıl Mayıs ayında tartıştığı 50 yaşındaki Önder Artum'u sırtından tabanca ile vurarak öldüren sanık Ergün D., hakim karşısına çıktı.

Geçen yıl Mayıs ayında Kilimli ilçesinde bulunan restoranda iddiaya göre, önceden aralarında husumet bulunan Ergün D. ile Önder Artum restoranda karşılaşınca tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Ergün D. yanında bulunan tabancayla Artum'a ateş etti.

Sırtından vurulan Artum, 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çıkan kavga sırasında bıçakla yaralanan Ergün D. ise otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra Ergün D. tedavisi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek binasına giderek polise teslim oldu.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ergün D., “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Ergün D., Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuklu sanık Ergün D.'nin yanı sıra Önder Artum'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, katılan avukatının keşif talebi ise kabul edilmedi.

Duruşma, taraf avukatının süre talebi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.