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03 Ağustos 2018 17:49

Tatile giderken kazada ölen gelin-görümce toprağa verildi

Tatil için memleketi Zonguldak’a giderken Kocaeli’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zehra Akdemir (61) ve Ayşe Koç (42), memleketlerinde yan yana toprağa verildi.

Tatile giderken kazada ölen gelin-görümce toprağa verildi

03 Ağustos 2018 17:49


Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçe geçişi TEM Otoyolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan tatil için memleketleri Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’ne giden Erdal Koç yönetimindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tıra arkadan çarptı. Şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü Erdal Koç’un yanı sıra eşi Ayşe Koç, ablası Zehra Akdemir, çocukları Safiye Koç ve Kudret Erkin Koç yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu iki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.



Cenazeleri için tören düzenlendi


Kocaeli’de meydana kaza sonrasında hayatını kaybeden Ayşe Koç ve Zehra Akdemir için Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ayiçi Mahalle Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve ailenin yakınları katıldı. Ayşe Koç ve Zehra Akdemir, cenaze namazı sonrası aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.




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