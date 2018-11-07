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TCG Yıldırım'ın Komutanları Başkan Uysal ile görüştü

TGC Yıldırım’ın Komutanı Yarbay Erhan Akbayrak ve Yüzbaşı İlhan Çavdar, Kdz.

TGC Yıldırım'ın Komutanı Yarbay Erhan Akbayrak ve Yüzbaşı İlhan Çavdar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 7 Kasım 1914'te Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan, "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı için Ereğli'de düzenlenen, Sarıkamış Deniz Şehitleri Anma programı kapsamında Ereğli'ye gelen, TGC Yıldırım'ın Komutanı Yarbay Erhan Akbayrak ve Yüzbaşı İlhan Çavdar tören öncesi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Uysal, donanmamızın önemli gemilerinden TCG Yıldırım'ın Komutanı Yarbay Erhan Akbayrak ve Yüzbaşı İlhan Çavdar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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