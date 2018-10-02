Tekerleği toprağa saplanan uçağın yolcuları Almanya'ya gönderildi

Zonguldak Havalimanı'ndan tekerleği toprağa saplanan yolcu uçağının ardından, bu sabah Almanya'dan gelen başka bir uçak, 139 yolcuyu Almanya'ya götürmek için havalimanına iniş yaptı. Saat 11.00 itibariyle havalimanına inen uçak, yolcuları alarak Almanya'ya hareket etti.

Dün saat 11.20'de Zonguldak Havalimanına iniş yapan ST 2967 Airbus 319 yolcu uçağı aynı gün saat 12:30 sıralarında 5 mürettebat ve 139 yolcusu ile birlikte Almanya Düseldorf Hava Limanina gitmek üzere aprondan piste çıkış yaptığı esnada zeminin kaygan olması nedeni ile sağ arka tekerinin toprak zemine saplandı.

Toprağa saplanan uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek uçakta bulunan 139 yolcu uçaktan tahliye edildi. Taksi yolunda yaşanan olay sonrası yolcular evlerine gönderildi, bazı yolcular da otele yerleştirildi.

Öte yandan, bugün Almanya'dan kalkan başka bir yolcu uçağı 11.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. Güvenlik kontrolünden geçirilen yolcular uçağa bindirildi. Uçak hazırlıkların ardından Almanya seferi için pistten kalkış yaptı.

Firmanın tekerleği pistten çıkan uçak için pushback aracı göndereceği öğrenilirken uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor.