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Tekerleği toprağa saplanan uçak 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Zonguldak Havalimanı’ndan Almanya’ya kalkış öncesi taksi manevrası sırasında tekerleği toprağa saplanan yolcu uçağı 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Zonguldak Havalimanı'ndan Almanya'ya kalkış öncesi taksi manevrası sırasında tekerleği toprağa saplanan yolcu uçağı 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Zonguldak Havalimanı'ndan Almanya seferi öncesi taksi manevrası yapan Germania firmasına ait yolcu uçağının, sağ tekerleğinin toprağa saplanması üzerine yolcular tahliye edilmişti. 139 yolcu, bu sabah saatlerinde Almanya'dan gelen başka bir yolcu uçağı ile Almanya'ya ulaştırıldı. Öte yandan tekerleği toprağa saplanan uçak için Almanya'dan 5 kişilik teknik ekip geldi. Ekipler, önce tekerleğin çevresini kazdı ardından da toprak zemine sac yerleştirdi. Uçak, pistteki itfaiye aracı ile bir süre çekilerek piste çıkartılmaya çalışıldı. Yapılan 4 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından uçak piste sokuldu.


Ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından uçak Almanya'ya götürülecek.

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