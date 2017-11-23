Tekin, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun"

Tekin, kutlama mesajında şunları kaydetti; "Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar saygın; sınırları, okul ve sınıf duvarları ile tarif edilemeyecek kadar ağır sorumluluk isteyen; sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir. Tarih boyunca kendine özgü niteliklerini, önemini ve değerini kaybetmeyen ve bundan sonra da kaybetmeyecek bir meslektir öğretmenlik. Öğretmene ve öğretmenlik mesleğine ne kadar çok değer verilse, ne kadar çok önem verilse yine de azdır. Çünkü, değeri ve önemi sınırlarla çizilemeyecek kadar yücedir öğretmen ve öğretmenlik mesleği. Fakat, şu da unutulmamalıdır ki; öğretmenlerimizin ve öğretmenlik mesleğinin her 24 Kasım’da kelimelerle ifade ettiğimiz saygınlığını kazanabilmesi, hak ettiği değer ve öneme kavuşabilmesi, ancak onlara ve mesleklerine yapılan yatırımların artırılması ile mümkündür. Öğretmenin yaşam standardının yükseltilmesi, çalışma koşullarının teknolojik gelişmelere de ayak uydurularak iyileştirilmesi, onlara ve mesleklerine hak ettiği saygınlığı kazandıracaktır. Ulus olarak gelişebilmenin ve Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği “Muasır medeniyet seviyesine” ulaşabilmenin yolu, eğitime yapılacak yatırımdan ve bu yatırımla öğretmenin ve öğretmenlik mesleğinin çağdaş yaşam şartlarına kavuşturulmasından geçmektedir. Nitelikli eğitim, nitelikli eğitimci ve eğitimcilik; gelişimin ve çağdaşlığın olmazsa olmazıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor; emekli ve görev başındaki öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlayarak, çalışmalarında başarılar; aileleri, öğrencileri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum."