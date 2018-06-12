Tekin, Alaplı Zonguldak’ın parlayan yıldızı olacak

Görev süresinde 4 yılı geride bırakan ve ilçeye göz dolduran hizmetler yapan başkan Tekin hizmet konusunda müjdeler verdi.

Alaplı’nın Belediye Başkanı Nuri Tekin Alaplı halkına çeşitli konularda müjde vererek, başta Karşıyaka sahil dolgusu olmak üzere, her mahalleye piknik ve mesire alanı, esnafa kaldırım taşlarının yenilenmesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka dolgu alanının ne zaman biteceğinden, şehir merkezi kaldırım taşlarının değişmesinden, aile bahçelerine kadar pek çok konuya açıklık getiren Tekin, “Bizim amacımız Alaplı Belediye hizmet binası önünden yani Hükümet Caddesi güzergâhını takip ederek, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün olduğu binaya kadar kaldırım ve parke taşları sökerek yeniden yapmak. Bu konuyla ilgili bir kredi talebimiz vardı. Ancak bu talebimiz onaylanmadı. Bundan ötürü biraz gecikti. Biz şimdi belediyenin kendi bütçesini zorlayarak bu sözümüzü yerine getirmeye çalışacağız. 30 yıldır yapılmayan kaldırımları yapacağız. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşmelerimiz oldu. Alaplı’da kaldırımları yakın zamana yapacağız ve yerel seçimlere yetişecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

"25 dönüm sahil dolgusu tamamlanacak, Tır parkı olmayacak"

Alaplı Karşıyaka mahallesinde devam eden sahil dolu çalışmalarına da dikkat çeken Tekin, “Burada sahili doldurmaya imkânlar ölçüsünde devam ediyoruz. Buraya kesinlikle tır parkı yapılması söz konusu değil. Alaplı girişine tır parkı olur mu? Bu tür söylemler var kimse inanmasın. Buradaki iznimiz 185 dönüm sahili doldurabileceğimiz yönünde. Yani köprüden şuanda Özmen Petrol’ün olduğu noktaya kadar. Dolgu bittiğin de sahilimiz oturma gurupları, yürüme alanları, yeşil alanlarla birlikte Alaplı’nın en güzel yeri olacak” şeklinde konuştu.

“20 Yıllık sorun çözülüyor”

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Yeni siteler mahallesinde çevre düzenlemesi ve altyapı sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını çalışmaların tamamlandığında 20 yıllık sorunu çözmüş olacaklarını belirtti. 690 evler, Tepeköy ve sahil parkta yapımı tamamlanan aile parklarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tekin, “Belediyemiz Fen İşleri ekipleri tarafından Yeni Siteler Cami Sokak ‘R’ bloklar mevkinde Çevre Düzenleme, Peyzaj ve Alt yapı çalışmaları başlattık. Yağmur suyu kanallarının yetersiz olması nedeniyle sık, sık su baskınlarının yaşandığı ve vatandaşlarımızda yoğun şekilde şikayetler alıyorduk. Yapılan çalışmalar neticesinde bu şikayetler ortadan kalktı. Yeni Siteler Cami Sokak ,’R’ Bloklar çevresindeki düzenlemelerin sona ermesini ardında da yaklaşık 20 yıldır yaşanan sorun çözüme kavuşmuş olacak” dedi.

“Aile parkları ilçenin parlayan yıldızı”

690 Evler, Tepeköy ve sahil parkta uygulanan Aile parklarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Başkan Tekin, “Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız gün her mahallemizde ailelerin vakit geçirebilecekleri çocukların oyun oynayabilecekleri Aile Parkları yapmak için çalışmalara başladık. 690 evler, tepköy ve sahil parkta yaptığımız aile parkları vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımız isteği doğrultusunda Belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz yola çıkarken tek sevdamız Alaplı diyerek çıktık” şeklinde konuştu.