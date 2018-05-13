Tekin, "Belediye borç batağında değil, hizmet atağında”

Son dönemlerde Alaplı Belediyesi ile ilgili spekülasyonlar ortaya atıldığını, belediyenin borç batağında gibi yansıtılmaya çalışıldığını ileri süren Nuri Tekin, “Geçmiş dönemde yapılan arsa satışından daha az arsa satıldı ve çok daha fazla 18 uygulaması yapıldı. Alaplı Belediyesi borç batağında diye yalan söylüyorlar. Alaplı Belediyesi birçok hizmetin yanında eski dönemden kalma borçlar da ödendi. Birilerinin ifade ettiği gibi 70 milyon borcumuz yok. 11 milyon kamu borcu ödedik. Borcumuz 4 yılda reel olarak düşmüştür" dedi.

Alaplı sahil parkı, yapay şelale ve amfi tiyatro yatırımlarının bazı çevrelerce eleştirildiğini de ifade eden Tekin, "Biz yapay şelaleye 151 bin TL harcadık. Amfi tiyatroya 450 bin TL, sahile yaptığımız yatırımlar ortada. Birileri milyonlarla bahsediyor. Yok öyle paralar. Biz geldiğimizde işçilerin içeride 3 aylık birikmiş alacakları vardı, biz geldik, bu paraları ödediğimiz gibi maaşları günü gününe yatırdık. 3 milyon TL ödeyerek araç filomuzu genişlettik. Gayri faale ayrılan araçlarımızın tamamını da bakım ve tamirden geçirdik. 11 milyon kamu kurum ve kuruluşlarına borç ödedik. 5.5 milyon TL işçi farkı, tazminatları ve kredileri için ödeme yaptık. Göreve geldiğimizde faizsiz 34 milyon TL borcumuz vardı, şimdi yine faizsiz 37 Milyon TL. Borcumuz reel olarak artmamış aksine düşmüştür. Yaptığımız yatırımlarda cabasıdır" ifadelerini kullandı.