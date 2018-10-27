Tekin,” Devletimizin İmkanları Alaplı'ya akmasını istiyoruz”

Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, İnşallah bu toplantı amacına ulaşır. Seçim zamanı herkes partisi için çalışır ama, seçim bittikten sonra memleketimiz için çalışalım. Alaplı'ya önem verelim. Devletin imkanları Alaplı'ya akmasını istiyoruz. Milletimiz bizden hizmet bekliyor.” dedi.

Alaplı Meslek Yüksek Okulu sorunu ilçenin en önemli sorunlarını başında geldiğini ifade eden Tekin, "Valimiz Mülkiye başmüfettişi olarak İlçemizden ayrılıyor. Yeni gelecek Valimizde iyi hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yüksek Okul sorunu İlçemizin en önemli sorunları başta gelmektedir. Bu konuyla ilgili önceki dönem Milletvekilimiz Faruk Çatur oğlu ve eski rektörümüzle birlikte bir toplantı yapmıştık. Bazı kararlar alında ama daha sonra hiçbir sonuç çıkmadı. Biz Alaplı Belediyesi olarak o mevkide 9 bin 900 metrekare bir yerimiz var.

O yeri Üniversiteye vermeye hazır olduğumuzu hem Milletvekilimize hem de rektörümüze iletmiştik. Şu an ki durumda nüfusa takıldığından dolayı öyle bir durumda ortadan kalkmış oldu. Ama oranın Meslek Yüksek Okulu ilave olarak 4 yıllık Alaplı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu çıkmış görünüyor. 3 tane bölüm onayı çıktı. Bunu içinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim ve bileşim sitemleri, sigortacılık ve risk yönetimi bu bölümler çıkmış ve hazır bekliyor. Yine Yüksek Okulun bünyesinde açılmış 2 bölüm var.

Asansör ve Teknoloji Bölümü ve İş Sağlığı ve Güvenlik Programı ama bu bölümlere kadro tahsisi yapılmadığı için bu dönem öğrenci alınmadı. Öğrenci sayısı da çok düşük. Daha önceki yıllarda Alaplı MYO'da 2 bin 400 normal öğrenci, 800 civarında sınava kalanlar sadece sınav zamanı İlçemizde olan öğrenciler ile toplam 3 bin 200 öğrenci vardı.

Ama şuan ki durumda 1. Sınıfta 189, 2. sınıfta 678 toplamda 867 öğrenci daimi Alaplı'da eğitim gören öğrenci var. 1810 öğrencide kalan öğrenci var. Bu 1810 öğrenci İlçemizde kalmıyor, sadece sınav zamanı geliyor. Şu anda Alaplı MYO'da öğrenci sayısı 867'dir. Bir an önce bunula ilgi bir çalışma yapılması lazım. 4 yılık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu YÖK'den çıkmış sadece rektörümüzün tahsisi açılması ile ilgi onayı bekleniyor. Bu konuda bölge milletvekillerimiz ve rektörümle bu konuyla ilgilenirse okulumuz hemen başlayacak okulun coğrafi ve konum olarak çok müsait. Bu okul 4 yıllık fakülteye geçtiğinde 4 bin aşan öğrencimiz Alaplı'da eğitim öğretim görecek. Bu konuda bölge Milletvekillerinin desteğini istiyoruz" dedi.

"Devlet Hastanemiz olmazsa olmazımız"

Alaplı Devlet Hastanesi çok kötü bir durumda olduğunu belirten Tekin, “Bizim olmazsa olmazımızdır. Gerçekten şuan Hastanemiz çok kötü bir durumdadır. İnsanlarımız acile bile gitmeye korkuyor. Yeni hastanen bir önce ihalesini yapılarak bitirilmesini istiyoruz. Ben Belediye Başkanı olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Belediye olarak da bütün resmi evrakları meclise sokarak hızlı bir şekilde geçirdik. Bundan sonraki iktidar partisi milletvekillerinize düşüyor. Bu sorunu bir an önce çözülmesi gerekiyor.”

"Sanayi Sitesi kanayan yaramız"

4,5 yılda kılı kırk yararak İlçeye en güzel hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Tekin, “Orası bizim kanayan yaramız. Bizim sanayi içi ile ilgi birtakım düşüncelerimiz var ancak imkanlar çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 4,5 yıldır kılı kırk yararak hizmet etmeye çalışıyoruz. Sanayi yolu ile ilgi çalışmalarımız olacak. Alaplı Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim Kurulu üyeleri Islah OSB ile ilgi çok güzel çalışmalar yaptı. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Alaplı Belediyesinde olan 73 dönüm araziyi Belediye olarak yeni iş imkanları sağlanması noktasında Islah OSB bünyesine kattık. İlçemizde istihdamı yönelik yapılacak her türlü çalışmanın yanındayız" dedi.

-Tersaneler Bölgesi bir an önce faaliyete geçmeli

“Alaplı ve Ereğli'nin ortasında kalan Tersaneler bölgesinde çok büyük sıkıntımız var. Hem Alaplı'yı hem de Ereğli'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü orada 8 bin kişi çalışıyorsa bunu 4 bin kişisi Alaplı'dandı. Ancak ne hikmetse daha sonra tersaneler bölgesinde yatırım durdu ve bir çok gencimiz işsiz kaldı. Buradaki işçilerimizin büyük bir çoğunluğu Yalova'ya gitmek sorunda kaldı. Orta ve küçük esnaflarımız tersaneler kapanmasıyla çok büyük sıkıntıya girdi. Bir an önce tersaneler bölgesini faaliyette geçmesini istiyorum. “diye konuştu

-Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor salonu yeri hazır

“Gençlik Merkezi uzun yıllardır Alaplı'nın gündemindedir. Belediye yer vermedi gibi polemik konuları yapılıyordu. 2014 yılında bu konu gündeme geldi. Daha sonra devam etti. Ahmet Zeki Atalay İlkokulu karşısında 500 metrekare bir yerimiz ile ilgi bir girişim oldu. Orada birtakım sıkıntılar olunca yer arayışını girdik. Bizden yer istediler Belediye olarak birkaç yer önerdik. Bizde 690 Evler Mahallesi futbol sahasını yanında 3 bin metrekare ve 6 bin 300 metrekare arazimiz var. 10.05.2017'de Gençlik Merkezi ve Kapalı spor salonun bu mevkiye yapılması ile ilgili meclis kararı almıştık.

Başka il ya da İlçelere baktığımızda Gençlik Merkezi ve Kaplı Spor salonları şehir dışındadır. Bu bölge Üniversite ve yurt bölgesi, okulların olduğu yoğun bir bölge futbol sahası var. Bu bölgenin kompleks bölgesi olacağını düşünüyoruz. Bunu la ilgi meclis kararı hazırda bekliyor.

Sadece gençlik merkezi değil yüzme havuzu da içinde olsun dedik. Güzel ve büyük bir salon olmasını istedik. Bizden kapalı spor salonun olduğu yer ve onu arkası istendi. Burası merkez bir bölge otoparkın olduğu yere biz yatırım yapacaktık. Alaplı'nın önü kapanmasın dendi. Buraya bu tesis yaptığımızda İlçemizin önü kapanmış olacak?

Ereğli'ye doğru genişleme şansımız yok. Nereye genişleyeceğiz Mollabeye doğru biz mevcut kapalı spor salonu yıktığımızda orayı komple bir bulvar yapmak istiyoruz. İnsanları gezebileceği nefes alabileceği güzel bir alan yapmak istiyoruz. Biz oraya Gençlik Merkezine sıcak bakmıyoruz. En uygun olan yer spor sahamızın yanında olan yerdir. Tüm spor komplekslerini buraya yapabiliriz.”