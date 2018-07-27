Tekin, mahallelerde devam eden çalışmaları inceledi

Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, Karşıyaka mahallesinde başladığımız aile parkı çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Tepeköy Mahallesi 690 evler mevkisinde kaldırım ve merdiven çalışmalarımız tamamlandı. Şuanda o bölgede ışıklandırma çalışmalarına başlayacağız. Ayıraca Karşıyaka Mahallesi 80 Evler mevkisine büyük bir aile parkı yapım çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Parkın içinde çocuk oyun gurupları, fitness aletleri ve vatandaşların oturup dinlenebilecekleri bölümler olacak. Aile parkı mahalle sakinleri için alt ve üst yapısıyla güzel bir sosyal alan dönüştürülecek.Merkez mahallesi postane arkasında beton yol yapım çalışmalarına başlandı. Tüm bu çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz"dedi

İncelemelerin ardında Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,Tepeköy Mahallerinde bulunan vatandaşlarla sohbet edip, fikir alış verişinde bulundu. Tepeköy ve Karşıyaka Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e teşekkür ettiler.