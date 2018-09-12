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Tekin, "Sağlık sorunlarıyla boğuşup acı bir şekilde hayatlarını kaybetmekteler"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili tim kurduklarını belirtti.

Tekin, "Onlara bakan kimse olmadığı için sağlık sorunlarıyla boğuşup acı bir şekilde hayatlarını kaybetmekteler" diye konuştu.


Alaplı Belediyesi, başıboş köpekleri için tim kurdu. Timin kurulmasının ardından veteriner gözetimindeki ekip, başıboş gezen çok sayıda köpeği, köpek toplama merkezinde bakıma aldı. Sokak hayvanları konusunda yürüttükleri çalışmalardan bahseden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Başıboş köpekleri toplamak için bir ekip kurduk. Ekibimiz sokaklardaki köpekleri toplarken, aynı zamanda vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirmektedir. Sokaklarda başıboş gezen köpekleri insanlara zarar vermemeleri için topluyoruz. Hem toplumumuzu huzursuz etmekte hem de onlara bakan kimse olmadığı için sağlık sorunlarıyla boğuşup acı bir şekilde hayatlarını kaybetmekteler” açıklamasında bulundu.

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