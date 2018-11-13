Teknede boğazı kesilerek öldürülen adamın zanlıları adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta teknede arkadaşları ile alkol aldıkları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası boğazından bıçaklanarak adamın katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli jandarmanın geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde gece saatlerinde 'Balıkçı Barınağı' olarak adlandırılan yerde Hasan M. isimli şahsın teknesinde meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu beraberinde Gökhan K. ve Atakan R. E. ile beraber oturup, alkol aldıkları esnada aralarında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda Gökhan Dağlıoğlu, kesici bir aletle, sol tarafından boğaz ve karın kısmından darbe aldı. Dağlıoğlu, olay yerinde kaybetti. Olayın şüphelileri olan Gökhan K. ve Atakan R. E. isimli şahıslar kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çaycuma Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Gökhan Dağlıoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan iki zanlı Gökhan K. ve Atakan R.E.'nin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, “Olayı biz yapmadık” dediği öğrenildi. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.