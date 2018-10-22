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Telefon direğini motorlu testere ile kestiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telefon direği ağaç kesim motoru ile kesildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telefon direği ağaç kesim motoru ile kesildi.


Geçtiğimiz aylarda Çaycuma ilçesinin Velioğlu Mahallesinde yol yapım çalışmaları kısa süre önce sona erdi. Çarşanba sokağında bulunan ahşap telefon direği, yol yapımında yolun genişlemesi dolayısıyla ortada kaldı. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar çözümü direği ağaç motoruyla kesip yolun kenarına koymakta buldu. Ancak üzerinde telefon hatlarının bağlı olması sebebiyle direk askıda kaldı. Öğrencilerin sıklıkla kullandığı yolda tehlikeli şekilde duran direğin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar yetkililere seslendi.

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