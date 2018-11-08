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Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Zonguldak’ta kendisini ’polis’ olarak tanıtarak kandırdıkları kadından para almaya gelen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta kendisini 'polis' olarak tanıtarak kandırdıkları kadından para almaya gelen 2 kişi suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak kent merkezinde telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan bir kadını arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. Kadın para vermeyi kabul edince dolandırıcılar bir gün sonra İstanbul'dan kente geldi. Durumdan şüphelenen kadının yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kadının parayı teslim edeceği tarih ve saatte evin önünde önlem aldı. Evin önüne gelen 2 dolandırıcı kadından 5 bin 850 euro, 5 bin lira ve 4 bileziği almak üzereyken polis baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ve İ.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K. ve İ.N., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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