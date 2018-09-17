Tellere sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tellere sıkışan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Anadolu Lisesi yakınlarında yavru bir köpeğin göz kapağından tellere sıkıştığını gören öğrenciler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri tellere takılan köpeği makas yardımıyla büyük bir titizlikle olduğu yerden kurtardı. Yavru köpek ardından Alaplı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinin ardından köpek doğal yaşam ortamına geri bırakılacak.