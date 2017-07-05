Temmuz dönemi meclis toplantısı yapıldı

8 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste bazı önemli kararlar alındı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını unutturmayacaklarını söyledi. Tekin, "Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Alaplı Belediyesi olarak 15 Temmuz darbe girişimini ardından İlçe merkezinde yapımına başlattığımız şelalenin ismini 15 Temmuz Demokrasi ve Şehit Ömer Halisdemir ismini verdik" diye konuştu.

Yeni yapılacak olan 50 yataklı Alaplı Devlet Hastanesini yeri ile ilgi imar tadilatı oy birliği ile kabul edildi.