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07 Haziran 2018 20:14

Terör operasyonuna şehidin adının verilmesi ailesini gururlandırdı

Hakkari’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Gökhan Kurak’ın ismi Irak’ın kuzeyinde teröristlere yönelik sürdürülen operasyona verildi.

Terör operasyonuna şehidin adının verilmesi ailesini gururlandırdı

07 Haziran 2018 20:14

Şehidin mezarını ziyaret eden babası ise operasyona oğlunun adının verilmesine gurur duyduğunu ifade etti.


Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığınca Irak’ın kuzeyinde teröristlere yönelik sürdürülen operasyona, geçen 2017 yılının Kasım ayında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak’ın adı verildi.


Oğlunun mezarı başında dua eden, oğlunun fotoğrafını seven acılı baba ise TSK tarafından düzenlenen operasyona oğlunun adının verilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Çok istemesine rağmen subay olamadığını, oğlunun asker olduğunu anlatan baba Cevat Kurak, “2017 yılında şehit oldu benim oğlum. Vatanımız sağolsun. Biz okuyamadık. Gönlümde subay olmak vardı, asker okulunda okuyamadım. Ama Allah benim gönlüme göre verdi. Oğlum isteyerek uzman çavuş oldu. Daha sonra şehit oldu. Şehitlik mertebesine erişti. Operasyona adının verilmesi, bir tek tesellim gururum oldu” diye konuştu.




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