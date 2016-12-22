Terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde Denizcilik Fakültesi’nde eğitim gören A.B., sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dün sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal paylaşım sitesindeki adresinde terör örgütleri DHKP-C ve PKK sempatizanlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.B., emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.