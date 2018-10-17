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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tokatspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 8. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Aykut Onar, Abdülhamit Söyler


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Şevket, Kemal (Burak dk. 79), Kamil, Turan, Emre (Tahir dk. 64), Mert, Gencay (Hüseyin dk. 61), Okan Eken, Onur, Okan Duran


Tokatspor: Akın, Azad, Gökalp, Berat, Barış (Bekir dk. 76), Erhan (Emrah dk. 64), Enes, Berat, Recep, Ramazan, Bilal (Muhammed dk. 48)


Kırmızı Kart: (Ramazan dk. 61) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Mert, Gencay, Şevket, Kamil, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor) Bilal (Tokatspor)

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