TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tokatspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 8. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Aykut Onar, Abdülhamit Söyler
Zonguldak Kömürspor: Sinan, Şevket, Kemal (Burak dk. 79), Kamil, Turan, Emre (Tahir dk. 64), Mert, Gencay (Hüseyin dk. 61), Okan Eken, Onur, Okan Duran
Tokatspor: Akın, Azad, Gökalp, Berat, Barış (Bekir dk. 76), Erhan (Emrah dk. 64), Enes, Berat, Recep, Ramazan, Bilal (Muhammed dk. 48)
Kırmızı Kart: (Ramazan dk. 61) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Mert, Gencay, Şevket, Kamil, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor) Bilal (Tokatspor)