TGC saldırıyı kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Zonguldak temsilcisi Atilla Öksüz İhlas Haber Ajansı (İHA) Zonguldak muhabiri Barış Doğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Öksüz,; “Kamu idarecileri ve STK'lar böylesi saldırılar karşısında sessiz kaldığı sürece saldırıların sonu gelmeyecektir” dedi.

Öksüz'ün açıklaması şöyle;

“Özellikle maden kazalarında ve trafik kazaları sonrasında kamu görevi yapmak üzere orada bulunan arkadaşlarımıza yönelik saldırılar ne yazık ki son bulmuyor. Son olarak kaçak işletildiğini öğrenilen maden ocağında meydana gelen göçük olayında yaşandı. Yıllardır gece gündüz sahada çalışan İhlas Haber Ajansı'ndan kardeşimiz Barış Doğan bir grubun tekme- tokat saldırısına maruz kalmıştır. Darp edilerek hastaneye kaldırılan Doğan'ın kamerası da aynı saldırıda kırılmıştır. Benzer saldırı aynı yerde bulunan diğer meslektaşlarımıza da yapılmış arkadaşlarımız canlarını kaçarak kurtarabilmiştir. Bu olaylar ne yazık ki Zonguldak'ın çok değerli kamu idarecilerinin gözü önünde yaşanmakta ve her defasında yaptığımız tüm çağrılara karşın özellikle arazide görev yapan ajans muhabirleri yalnız bırakılmaktadır. Kamu idarecileri ve STK'lar böylesi saldırılar karşısında sessiz kaldığı sürece saldırıların sonu gelmeyecek ve böylesi olaylarda gazetecilere yönelik saldırı sıradan bir olaymış gibi kabul edilecektir. Geçmişten beri yapılan saldırılar ve karşısında ki sessizlik bu saldırının da ana referansıdır. Kaçak ocaklardan kaçak yollarla para kazananların olayların duyulmasını engellemek amacıyla yaptıkları saldırılar suçu gizleme çabasından başka bir şey değildir. Kamu idarecilerimizin ve savcılarımızın olayları bu hassasiyetle değerlendirmesini bekliyoruz. Barış Doğan ve arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyor kamuoyunu bu saldırılara sessiz kalmamaya davet ediyoruz.”