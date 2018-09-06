Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

İl Müdürlüğünce 2017 yılında 20 işletmede gerçekleştirilen denetimlerde işverenlere kanunun yüklediği görev ve sorumluluklar ile uyulmaması halinde ortaya çıkacak yaptırımlar hakkında bilgi verilerek rehberlik edildi. 2018 ilk yarısında ise 27 işletme denetlendi. Ekipler, denetimlerimizi artırarak sürdüreceklerini belirtti. Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "Özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 Sayılı Parakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ve Yöresel Ürünler üzerinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya (?) simgesi şeklinde yazılması zorunludur. Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Son günlerde döviz kurundaki dalgalanma neticesinde yaşanan bazı sıkıntıları fırsata dönüştürmek isteyen, maliyetleri etkilenmediği halde etkileniyormuş gibi davranan işletmelere haksız ticari kazanç kapsamında denetimler yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.