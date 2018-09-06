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06 Eylül 2018 15:58

Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerinin uyum programlarını tamamladı

Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında klinik bilimlere başlayan Dönem IV öğrencilerine yönelik yapılan uyum programları tamamlandı.

Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerinin uyum programlarını tamamladı

06 Eylül 2018 15:58


Tıp Fakültesi dönem IV’e yeni başlayan öğrenciler için Tıp Fakültesi B Salonunda uyum programı düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan konuşmasında ”Fakültenin eğitim yetkinliklerini kazanmak için öğretim döneminizin bu ikinci aşamasında sağlık alanında hizmet ederken hastaların biyo-psiko-soyal ve kültürel özelliklerini düşünerek ve sağlık çalışanlarıyla ekip anlayışı içinde çalışmanızı, eksikliklerinizi gidermenizi, sizlerden beklenen bilgi, beceri ve profesyonellik özelliklerini kazanmanızı beklerim” dedi.


Açılış konuşmasının ardından Fakültede yapılan mevzuat değişikliklerini anlattı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının “Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu” tarafından hazırlanan raporunu öğrencilerimizle paylaşan Doç. Dr. Nihal Pişkin’in sunumunun ardından programa Doç. Dr. Banu Alıcıoğlu “Radyasyon Güvenliği”, Doç. Dr. Nihal Pişkin “Enfeksiyon Kontrolü”, Başhemşire Emine Fidan “Çalışan Güvenliği”, Hemşire Emriye Geçer “Hasta Güvenliği” ve Hemşire Ferda Öztürk “Tıbbi Atıklar, Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Yönetimi” konularında sunumlar yaparak katkıda bulundu. Toplantının ardından ögrencilerin görüş ve önerileri alındı.




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