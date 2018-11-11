Tıp Fakültesi Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni

Törene BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, senato üyeleri, tabip odası temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, BEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Kömürcü, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Tunç ve Arş. Gör. Dr. İlkay Göksel'in müzik dinletisinin ardından konuşmalara geçildi. Prof. Dr. Ali Borazan konuşmasında, fakültenin 2000-2001 yılında kendi yerleşkesinde eğitime başladığını ve bugüne kadar 675 mezun verdiklerini, fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının güncelleme çalışmalarının tamamlanarak akreditasyon için 02.01.2017 tarihinde TEPDAD'a müracaat edildiğini, hazırlanan ön değerlendirme raporunun Mart 2018 tarihinde kabul edilip, UTEAK ziyaret ekibinin 27-31 Mayıs 2018 tarihlerinde yerinde yaptığı değerlendirmeler sonucu 09.09.2018 tarihinde TEPDAD Genel Kurulunda görüşülerek 01.01.2018 tarihinden itibaren 6 yıl süre ile akredite edildiğini belirtti.

Uygulanan eğitim programının topluma sağlık alanında hizmet sunarken “Önce İnsan” anlayışını benimseyen, ”İnsani, Mesleki Ve Bireysel Gelişimi” sağlayacak bilgi, beceri ve profesyonellik özelliklerini kazandıracak nitelikli mezunlar yetiştirecek bir eğitim programı olduğunu, fakültenin 137 öğretim üyesi ve 207 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile “Öğretim Elemanının Temel İşlevi Eğitimdir” anlayışı ile eğitim, araştırma ve topluma sağlık alanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Borazan, ”Fakültenin eğitim programının uygulanmasında, güncellenmesinde ve akreditasyonunda emeği geçen ve katkı sunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere, tüm öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize idari personelimize, eğitimle ilgili komisyon ve kurul üyelerine, üniversitenin eğitim komisyonu ve senato üyelerine ve tüm dış paydaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek “Tıp Eğitiminin eş yetkilendirilmesinde (akreditasyon)” sürdürülebilirliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında; eğitim programlarının sistematik değerlendirilmesi ve sürekli yenilenme ve gelişimin sürdürülmesinin kurumsal kültür oluşturulması ile mümkün olacağına değinerek fakültenin tıp eğitim programının güçlü yönlerini anlattıktan sonra bundan sonraki süreçlerde izlenmesi gereken konularda bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise eğitim programının akreditasyon sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederken, fakültenin eğitim alanındaki başarılarının devam etmesini istediklerini, bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni, TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Akreditasyon Belgesi'nin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan ve önceki dönem dekanlarımızdan Prof. Dr. Aydın Mungan ve Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'na takdimi ile son buldu.