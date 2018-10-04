Tır evin bahçesine daldı: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan tır evin bahçesine girdi. Kazada tır şoförü yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Çaydeğirmeni Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öztürk idaresindeki 42 FHU 08 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafına evin bahçesine giren tır yan yattı. Olayı görenler jandarma ve 112 acil servisini arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.