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11 Eylül 2017 17:38

Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolunda tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

11 Eylül 2017 17:38

Çarpmanın etkisi ile geri kayan kamyonet, arkadan gelen minibüse de çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü sıkıştığı aracın içerisinde acı içerisinde kurtarılmayı bekledi.


Kaza, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlı Rampaları mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten işleyen trafikte Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine giden Serdar Avcı idaresindeki 27 C 0896 çekici ve 27 VJ 085 dorse plakalı tır, karşı yönden gelen Ertan Çakır idaresindeki 67 EV 474 plakalı tavuk yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın etkisi ile geri giderek arkadan gelen Mehmet Helvacı idaresindeki 14 AJ 783 plakalı minibüse çarptı. Kazada aracının içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Ertan Çakır acı içerisinde kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı sürücüyü yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtararak sedyeye taşıdı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ertan Çakır, yanında yolcu olarak bulunan Oğuzhan Gündoğdu ve tır sürücüsü Serdar Avcı ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ertan Çakır ve Oğuzhan Gündoğdu’nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, Serdar Avcı’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Kazada tır ile kamyonet kullanılamaz hale gelirken, minibüste de büyük hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından kamyonet ve minibüsü çekici ile kaldırarak, yolu yeniden trafiğe açtı. Minibüs sürücüsü Mehmet Helvacı, tırın kaçmaya çalıştığını ancak kamyonetin tırın yoluna girmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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