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13 Eylül 2017 18:52

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli’ye geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kdz.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kdz. Ereğli’ye geliyor

13 Eylül 2017 18:52

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) davetlisi olarak Ereğli ilçesine geliyor.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tetiker, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 16 Eylül 2017 günü Kdz. Ereğli ilçesine geleceğini açıkladı. Tetiker açıklamasında “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Alaplı ilçemize ardından Ereğli ilçesine ziyaret gerçekleştirecek. Sayın Hisarcıklıoğlu saat 16.00’da Erdemir Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz “Ekonominin Yıldızları” ödül töreni çerçevesinde 2014, 2015 ve 2016’da Ereğli ilçesinde gelirler ve kurumlar vergisinde ilk üçe giren üyelerimiz, kurucu üyemiz, 45 yıl ve üzerinde odamızı üyeliği bulunanlara yönelik ödül törenine katılacak ve plaketlerini takdim edecek. Aynı zamanda burada yapacağı konuşma ile Türkiye ve bölge ekonomisini değerlendirecek” dedi.




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