Toga’dan velilere çağrı

Toga Spor Kulübü Cimnastik Antrenörü Arzu Aydın; "Çocuklarımızı erken yaşta spor alışkanlığı kazanmaya ve ilerde sporu yaşam tarzı haline getirmeye teşvik edip, çocuklarımıza zengin öğrenme deneyimleri yaşatarak onların koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma gibi temel motor hareketlerini geliştirerek, evde televizyon, tablet ve bilgisayar karşısında hareketsiz vakit geçirmelerini önlemektir. Bunları antrenör gözetiminde, teknik malzemelerin bulunduğu nezih bir ortamda enerjilerini boşaltmalarını sağlamak için varız" dedi.