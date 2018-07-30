Tüketici Hakları Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ali Topaloğlu, yaptığı açıklamada; "Danıştay 15. Hukuk dairesi bankalar tarafından, Tüketicilerden alınan Hesap işletim ücretlerinin alınmasının haklı bir dayanağının olmadığını tespitini yaparak, Oy birliği ile iptal etmiştir. Ancak Nakit avans ve tahsis ücreti alınmasına devam edilmesine karar vermiştir. Tüketicilerimiz banka hesaplarından kesilen hesap işletim ücretlerini bankalardan talep edebilirler. Öncelikle Danıştay kararını bir dilekçeye ekleyerek ilgili hesabın olduğu bankaya başvursunlar olumsuz yanıt gelirse buldukları yerin Tüketici Hakem Heyetine başvursunlar. Derneğimiz konu ile ilgili gerekli dilekçeleri hazırlayarak Tüketicilere yardımcı olacaktır" dedi.