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20 Haziran 2018 13:38

Toplum Yararına Çalışma Programı’nda bin kişi işe alınacak

Çalışma ve İş-Kur Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programı kapsamında 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında 1000 kişilik kontenjan için başvuruların yapılacağını açıkladı.

Toplum Yararına Çalışma Programı’nda bin kişi işe alınacak

20 Haziran 2018 13:38


İş-Kur İl Müdürü Gönül Demirsu, genel müdürlükçe Zonguldak’a bin kişilik daha kontenjan verildiğini açıkladı. Demirsu, başvurulara ilişkin daha önce kaydı olanların da yeniden belirtilen tarihlerde başvuruda bulunması gerektiğinin altını çizdi.


Başvuruların 25-29 Haziran 2018 tarihlerinde alınacağını, 12 Temmuz 2018 tarihi itibariyle de alınan kişilerin işe başlatılacağını aktaran Demirsu şöyle dedi:


“Toplum yararına çalışma kapsamında uzun süreli işsizlerimizin işe alınması, engellilerimizin, kadınlarımızın ve diğer hükümlülerimizin de işe başlaması adına 1050 kişiyi daha önce işe başlatmıştık. Bu yıl içerisinde. Şimdi yine genel müdürlüğümüzce 1000 kontenjan daha Zonguldak ilimize verildi. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Bu kişileri tüm ilçe belediye başkanlıklarımızda, müftülüklerde, orman işletme müdürlüklerinde yine kültür turizm, gençlik spor müdürlüklerinde, valilik ve kaymakamlıklarda 6 ay süreyle çalışacaklar. Alt yapı çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 25 Haziran ile 29 Haziran arasında başvuruları alacağız. Benim duyurmak istediğim konu özellikle şudur ki daha önce kurumumuza iş arayan başvurusu yapan vatandaşlarımızın bu işle ilgili yeniden başvuruda bulunması gerekiyor. Farklı bir algı var, zaten kaydı olduğunu düşünenler var, böyle değil. 25 Haziran ile 29 Haziran arasında gerek kuruma gelip yüzyüze gerekse internet kanalıyla başvuruda bulunacaklar. Burada iki türlü yöntem uyguluyoruz. Birincisi belediye işyerlerinde kura yapılacak. Diğer işyerlerinde de önemine binaen kilit nokta olmaları hasebiyle burada liste yöntemi uygulayacağız. Liste yöntemi uygularken özellikle başvuranlara form doldurtacağız. Onların mağduriyetlerini tespit etmek amacıyla. Burada üzerinde durduğumuz nokta mağdur ve ihtiyacı olan kişileri almaya çalışacağız. 12 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlarda kişileri başlatacağız.”




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