Tosun, “Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz”

Türkiye Başbakanlarından Merhum Adnan Menderes'in idam edilişinin 57. yıl dönümü dolayısıyla Madenci Anıtı'nda Ak Parti İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasına, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, il ve ilçe teşkilatı yöneticiler katıldı. Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti;

“27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme ant demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, muhtıralar, asker kalkışmalar ve müdahaleler demokrasi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay se Türkiye Cumhuriyet'in seçilmiş Baş Vekil Adnan Menderes'in dam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Din yasaklamaların ve zulümlerin telafine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreler rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan, kabine üyeler, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına daha izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen “Siz buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor” gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyet tarihi silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderlinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetinin bir daha ger dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitler olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”