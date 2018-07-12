Yıl dönümü nedeniyle açıklama yaparak 15 Temmuz’un bir milletin uyanışının, dirilişinin ve küllerinden yeniden doğuşunun Cumhurbaşkanına sahip çıkışının günü olduğunu söyledi.

15 Temmuz’un bir varoluş, bir diriliş günü olmanın yanı sıra, hainlerin kirli emellerine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı tek vücut oluşunun, Cumhurbaşkanına sahip çıkısının destanlaşan günü olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “Yeniden Dirilişin, Milli İradenin hâkimiyetinin aziz Türk Milletinin şahlanışının, yeni bir tarih yazılışının sembolleşen günlerden olan 15 Temmuz’u unutturmamak, hafızalardan silinmesini engellemek, gelecek kuşaklara doğru bilgiler ile aktarımını sağlamak için, millet olarak hep ayaktayız, sürekli nöbetteyiz. Aziz Türk Milletinin, ülkesinin bütünlüğünü korumak, birlik ve beraberliğini sağlamak, iç ve dış düşmanlarla, hainlere geçit vermemek, barış, huzur ve güvenin temininin devamı için uçaklara, tanklara ve ağır silahlara karşı koymanın yıldönümü olan 15 Temmuz, bir varoluş, bir diriliş, günü olmanın yanı sıra, hainlerin kirli emellerine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı tek vücut oluşunun, Cumhurbaşkanına sahip çıkısının destanlaşan günüdür” dedi.

“Unutturmayacağız”

15 Temmuz Hain Darbe girişimini ve bu hainliğe kalkışan FETÖ terör örgütünü unutturmayacaklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “Hainliğin sınır tanımadığı Türk evlatlarına haince kurşun ve bombaların yağdırıldığı 15 Temmuz gecesinde bu vatan uğruna, Milli İradenin temini ve devamı uğruna canlarını vermekten kaçınmayan ve daima minnet duyacağımız Şehitlerimizi yad etmek, gazilerimizi unutmamak için 15 Temmuz’da birlik olalım, yeniden yazılan destanı yaşatalım. Yeniden el ele, gönül gönüle hep birlikte onurumuzun, dirilişimizin ve direnişimizin sembolü olan 15 Temmuz Demokrasi gününde hayatlarını kaybeden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yaralılara ve gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum. 15 Temmuz Hain Darbe girişimini ve bu hainliğe kalkışan FETÖ terör örgütünü unutmayacağız, milletimize ve gelecek nesillere de unutturmayacağız” şeklinde konuştu.