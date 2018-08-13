Tosun, AK Parti’nin kuruluşunun 17. yılı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanda büyük sıkıntılar yaşadığı, hayal ve ümitlerin yok olduğu bir dönemde tarih sahnesine çıkan AK Parti ile yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti, Türk siyaset sahnesinde vatandaşlarımızın desteği ile yer almış ve 14 Ağustos 2001, Türk demokrasi tarihine kutlu bir yürüyüşün başladığı tarih olarak silinmeyecek şekilde yazılmıştır” İfadelerine yer verdi.

AK Parti’nin kuruluşunun, Türkiye’nin karanlıktan aydınlığa çıkışının en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Zeki Tosun, “AK Parti, ülke yönetimine geçtiği günden bugüne birçok önemli projeye imza atmış ve ülkemizin kalkınmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülke tarihimizde daha önce olduğu gibi birçok engel önüne getirilmiş, AK Parti hükümeti yok edilmek istense de vatandaşımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamıştır. Bu konuda en büyük engel, 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi ile ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler birleşerek ülkemizi karanlığa çekmeye çalışsa da başaramamış ve başaramayacaklarını anlamışlardır.

AK Parti’yi var eden ve yaşatan ruh, İstanbul’un fethinden Çanakkale Zaferi’ne, İstiklal Harbi’nden 15 Temmuz’a kadar bu milletin gurur vesilesi tüm dönemlerinin genini oluşturan ruhtur. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27 Dönem Milletvekilliği genel seçimleri ile birlikte yeni bir Türkiye yolunda, 2023 hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış olan ülkemizde, Yeni Sistem ve Bu Sistemin İl Başkanı Olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hızlı kalkınma ve hızlı büyüme ile geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye’sini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyerek, vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara, AK icraatlar ile ulaşmak dileğiyle partimizin 17. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” şeklinde konuştu.